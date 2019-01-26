Норицын: биатлонисткам было тяжело собрать себя

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал исход пасьюта на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
«Спортсменки допустили сегодня непозволительное для борьбы за высокие места число промахов. После такой стрельбы было уже тяжело собрать себя психологически и совладать с собой», — приводит его слова корреспондент News.ru.
Биатлонистки сборной России не попали в топ-10. Ирина Старых финишировала 13, Лариса Куклина — 27, Екатерина Юрлова-Перхт — 36, Светлана Миронова — 43-й.
Этап Кубка мира завершится 27 января.
Как сообщал News.ru, Юрлова объяснила 8 промахов фразой «немножко не повезло».