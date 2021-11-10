«Ноль рублей, ноль копеек»: Слуцкая пожаловалась на отсутствие пенсии

Двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая пожаловалась на отсутствие финансовой помощи со стороны государства. Она отметила, что за призовые места на Олимпиаде не дают пенсию. Своими мыслями бывшая фигуристка поделилась в интервью YouTube-каналу «Антонимы».

Моя пенсия — ноль рублей, ноль копеек. Это раньше — откатаешься, тебе, может, 15 тысяч рублей и дадут. Пенсия есть у олимпийских чемпионов, я же призёр дважды. У меня нет ничего, только голова и какой-то опыт, — заявила Слуцкая.

В 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Слуцкая завоевала серебро, проиграв американке Саре Хьюз, а на Играх-2006 в Турине Ирина оказалась третьей, пропустив вперёд японку Сидзуку Аракаву и американку Сашу Коэн.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Слуцкая назвала кошмаром выступления мужчин в соревнованиях по художественной гимнастике. Она заявила, что не хочет видеть, как представители сильного пола пытаются быть похожими на женщин.