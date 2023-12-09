НОК Украины проследит за соблюдением условий нейтральности россиян

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины будет пристально следить за соблюдением условий нейтральности российскими спортсменами и возможными злоупотреблениями нейтральным статусом, заявил глава организации Вадим Гутцайт. Так он отреагировал на сообщение о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил участие спортсменов из России в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

Почти год совместно со странами-партнерами мы боролись на дипломатическом фронте, чтобы это решение не было принято. Несмотря на все приложенные усилия, наш голос не был услышан. <...> Несмотря на это, борьба будет продолжена. Мы будем внимательно следить за соблюдением «условий нейтральности» российских и белорусских атлетов, сообщать МОК и в международные спортивные федерации о любых нарушениях и злоупотреблениях этим статусом, — заявил Гутцайт.

8 декабря МОК допустил восемь спортсменов из России и троих из Белоруссии до летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Речь идет о тех атлетах, которые к текущему этапу смогли пройти квалификацию в своих видах спорта. Команды спортсменов с российскими или белорусскими паспортами до турниров не допустят, индивидуальных представителей, активно поддерживающих боевые действия на Украине, тоже. Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не стала снимать отстранение с российских легкоатлетов. В этой связи спортсмены не смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.