Нападающий «Миная» Евгений Селезнёв рассказал об уходе из «Зенита» украинского футболиста Ярослава Ракицкого. Селезнёв уверяет, что бывший игрок санкт-петербургского клуба буквально поклялся никогда не возвращаться в Россию, передаёт FanDay.net.

Ярик — чистый патриот. Он сразу сказал: «Больше моей ноги там [в России] не будет». А его все критиковали до этого. Я знал, что он никогда не предаст родину. Он сейчас в Турции. Ярик хотел ехать со мной в Киев в тepоборону, но я его отговорил. Если бы не ребенок, которому я очень нужен, не вопрос, — сказал Селезнёв.

Ранее бывший полузащитник сборной России Роман Широков выразил своё отношение к украинцам Ярославу Ракицкому и Анатолию Тимощуку. Футболист Ракицкий покинул «Зенит» в начале марта, а Тимощук продолжает работать в петербургском клубе в качестве тренера, хотя лишился всех государственных наград в родной стране.

По мнению Широкова, Анатолию будут возвращены все регалии, а Ярослав будет выступать в России уже летом.