Нобоа рассказал об отношениях с Дзюбой

https://static.news.ru/photo/57d231d0-42b8-11eb-92f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о своём отношении к Артёму Дзюбе и всему, что вокруг него происходит в последнее время.

Нобоа играл вместе с нападающим «Зенита» в составе «сине-бело-голубых» с 2017 по 2019 год. По его мнению, Дзюба — «главная звезда России», даже если он будет «кушать не правой, а левой рукой — все будут это обсуждать».

По словам футболиста, у них всегда хорошо складывались отношения.

Он меня называл эквадорским пингвином. Потому что я медленный! Дзюба — хороший человек и хороший футболист, который забивал и забивает много голов. Всегда на позитиве, всё время разговаривает и шутит. Поэтому он капитан «Зенита» и сборной, — отметил полузащитник.

В ответ на «пингвина» Нобоа называл Дзюбу «старым», всё время говорил ему, что он выглядит старше него, «волос седых много». За что в ответ сразу получал то же прозвище, информирует «Спорт-Экспресс».

Он умный — быстро нашёл мне второе имя! Мне понравилось. И все стали меня пингвином называть. Даже когда я делал фото или видео в Instagram, молодые говорили: «Фото пингвина», — вспомнил футболист.

Ранее стало известно, что у нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы требовали $5 млн за то, чтобы в Интернете не появилось его интимное видео.

Спортсмен отказался платить из-за того, что сумма оказалась для него слишком большой, к тому же он не был уверен, что шантаж на этом закончится, а видео всё равно не окажется в Сети. Имя шантажиста не раскрывается, однако его имя известно полиции. У Дзюбы есть запись разговора с требованием денег. Сам футболист не стал комментировать информацию о шантаже, писал NEWS.ru.

Видео с Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.