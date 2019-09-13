https://static.news.ru/photo/a219746e-d564-11e9-8c69-fa163e074e61_660.jpg Глеб Никитин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что во время международного форума «Россия — спортивная держава» весь город будет оформлен в аудиовидео- и световых спортивных инсталляциях.

Мы готовим город и с точки зрения мероприятий. Откроем музеи для свободного посещения, во второй день будет открыт ЭКСПО, будет проведён концерт, организован специальный павильон «Нижний Новгород 800», приуроченный к юбилею города. Мы решили провести праздник в спортивном стиле. Весь город будет оформлен в аудиовидео-, световых инсталляциях, — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Также он добавил, что будут организованы питание, культурные мероприятия, а в дни форума пройдёт чемпионат Европы по скейтбордингу. Глава региона сообщил, что Нижний Новгород способен принимать мероприятия на высоком уровне. Город показал это во время чемпионата мира — 2018 по футболу.

Форум пройдёт с 10 по 11 октября.

Международный форум «Россия — спортивная держава», который пройдёт в Нижнем Новгороде, будет показан на центральных телеканалах, писал News.ru.