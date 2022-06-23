«Никто не отреагировал»: тренер героически спасла синхронистку от смерти Чемпионат мира по водным видам спорта чуть не обернулся трагедией

Фото: Anna Szilagyi/AP/ТАСС

Американская синхронистка Анита Альварес потеряла сознание и ушла под воду во время выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште

На чемпионате мира в Будапеште развернулась невероятно драматичная история. Выдающаяся испанская синхронистка, а ныне тренер сборной США Андреа Фуэнтес спасла жизнь своей подопечной Аните Альварес. Спортсменка потеряла сознание во время выступления, но никто не обратил на это внимания. Рассказываем, как турнир синхронисток чуть не обернулся трагедией.

Что случилось?

Инцидент произошёл во время финала произвольной программы солисток. Анита Альварес исполнила свой номер и сразу после этого начала постепенно уходить на дно. Оказывается, синхронистка потеряла сознание, но никто этого не понял. И только ее тренер Андреа Фуэнтес заподозрила что-то неладное. Она поначалу пыталась позвать спасателей, но поняв, что никто не реагирует, бросилась прямо в одежде в воду.

Фото: Zsolt Szigetvary/EPA/ТАСС

Я побежала, словно это был финал олимпийской стометровки, и прыгнула в воду, потому что спасатели этого не делали! А ведь я кричала им — что-то не так, нужно прыгать за Анитой. Но то ли они не услышали меня, то ли не поняли, — рассказала Фуэнтес.

Спасатели «очнулись» только после того, когда Андреа вытащила синхронистку на поверхность воды. Через некоторое время Анита пришла в себя. Позже её тренер рассказала, что Анита не дышала две минуты, а её лёгкие были заполнены водой. К счастью, её удалось откачать. Возможно, это было бы уже невозможно, пройди ещё минута или даже 30 секунд.

Почему Альварес потеряла сознание?

Скорее всего, от сильного перенапряжения. Фуэнтес тоже склоняется к этому объяснению. Альварес боролась за медаль и, видимо, хотела выжать максимум из своего выступления. Но чрезмерные старания чуть было не стали причиной трагедии. Также, возможно, на состояние Аьварес могли повлиять погодные условия, а именно сильная жара. Бассейн для соревнований в Будапеште находится на открытом воздухе.

Сейчас спортсменка проходит полное медицинское обследование, после которого решит, может ли она продолжить выступления на чемпионате мира. Да и вообще продолжать карьеру. Всё-таки Альварес уже не первый раз теряет сознание на соревнованиях. На отборочном турнире к Олимпийским играм в Токио в 2021 году в Барселоне синхронистка упала в обморок. Тогда ей первую медицинскую помощь, кстати, тоже оказывала тренер.

По предварительной информации, синхронистка нацелена присоединиться к команде в произвольной программе групп. Насколько это разумная идея — вопрос открытый.