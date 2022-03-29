Николай Валуев поддержал включение крымских клубов в РПЛ

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA и действующий депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на инициативу генерального директора футбольного клуба «Севастополь» Валерия Чалого, который заявил о намерении обратиться в РФС с просьбой рассмотреть вопрос включения команд из Крыма в чемпионат России. Политик считает, что данный вопрос уже давно требовалось решить положительным образом, сообщает «РБ Спорт».

Давно пора. Крым — это Россия. Не вижу причин, чтобы быть против этого. В чем проблема? – сказал Валуев.

Крымские футбольные команды выступают в местной лиге, которая входит в состав Крымского футбольного союза. Лидером местного чемпионата является «ТСК-Таврия», которая с 42 очками после 18 игр возглавляет турнирную таблицу. Всего в этом регионе выступают восемь команд.

В РПЛ выступают 16 команд. На днях клубы выступали с инициативой расширения турнира, но получили отказ от РФС.