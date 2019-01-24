Николай Майоров: чемпионат Европы сделает меня сильнее

https://news.ru/storage/news/87cc8a5c20a74794d2cc89d2fd0f644a/2642bfbf-50f5-4c90-8b9f-cceb3bb7f160_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Шведский фигурист — об ошибках, психологии и родителях

Представитель Швеции Николай Майоров на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске не смог пробиться во вторую часть турнира, показав в короткой программе низкий результат — 59,68. В разговоре с корреспондентом News.ru он отметил причины такого результата.

— Судя по тому, что мы видели на льду, у вас не всё получилось из запланированного, так?

— Я был немного зажат сейчас, соревнование столь высокого уровня же. У меня были в карьере разнообразные юниорские первенства, но это даже и близко не может сравниться с тем, что происходит сейчас в Минске. Собрался полный каток, все кричат и болеют за тебя. Меня это как раз немножечко зажало, но я постарался расслабиться и получать удовольствие от катания.

— Как вас готовили к тому, чтобы избежать всяких проблем с психологией и давлением?

— Мне говорили, чтобы я всё делал, как надо, думал о том, как правильно исполнять тот или иной прыжок, расслабиться. Я не могу сделать лучше, чем на тренировках.

— Когда идут ошибки, не всегда фигурист может собраться и доработать свой прокат на уровне. Что было у вас в голове?

— У меня после падения было почти сразу вращение, в которое я хорошо вошёл. Тогда удалось выдохнуть, перевести дух. Просто забыл про аксель и пошёл дальше делать то, что нужно. Сергей Булкин/News.ru

— Теперь вы остаётесь без второй части программы…

— Этого я до конца не знаю, ведь все могут хорошо откататься, а могут и не очень. Чёткого ответа не могу дать пока.

— Сильно расстроитесь, когда перейдёте в разряд зрителей чемпионата Европы?

— Нет, я сделал всё, что мог. Всё мне сейчас пойдёт только на пользу — я буду сильнее дальше, чтобы в следующий раз показать более высокий результат.

— Какая была цель на турнир?

— Я хотел войти в число тех, кто отберётся в произвольную программу, но как вышло, так вышло.

— Родители дома вам много выскажут про ваш прокат здесь?

— Конечно, какой-то разговор у нас обязательно ещё состоится. Что-то будет позитивное, а что-то негативное. Опять же это всё поможет мне в дальнейшем, сделает меня более успешным.

На турнире в Минске выступает также и старший брат Николая — Александр Майоров, который более успешно выступил в короткой программе. С оценкой в 79,88 балла он квалифицировался во вторую часть турнира.