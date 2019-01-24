USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,281 $   Brent60.39 $ Bitcoin3,573.72 $
МОСКВА-18°C17:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Николай Майоров: чемпионат Европы сделает меня сильнее

Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

спорт [ версия для печати ]
Шведский фигурист — об ошибках, психологии и родителях

Представитель Швеции Николай Майоров на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске не смог пробиться во вторую часть турнира, показав в короткой программе низкий результат — 59,68. В разговоре с корреспондентом News.ru он отметил причины такого результата.

— Судя по тому, что мы видели на льду, у вас не всё получилось из запланированного, так?

— Я был немного зажат сейчас, соревнование столь высокого уровня же. У меня были в карьере разнообразные юниорские первенства, но это даже и близко не может сравниться с тем, что происходит сейчас в Минске. Собрался полный каток, все кричат и болеют за тебя. Меня это как раз немножечко зажало, но я постарался расслабиться и получать удовольствие от катания.

— Как вас готовили к тому, чтобы избежать всяких проблем с психологией и давлением?

— Мне говорили, чтобы я всё делал, как надо, думал о том, как правильно исполнять тот или иной прыжок, расслабиться. Я не могу сделать лучше, чем на тренировках.

— Когда идут ошибки, не всегда фигурист может собраться и доработать свой прокат на уровне. Что было у вас в голове?

— У меня после падения было почти сразу вращение, в которое я хорошо вошёл. Тогда удалось выдохнуть, перевести дух. Просто забыл про аксель и пошёл дальше делать то, что нужно.

Сергей Булкин/News.ru

— Теперь вы остаётесь без второй части программы…

— Этого я до конца не знаю, ведь все могут хорошо откататься, а могут и не очень. Чёткого ответа не могу дать пока.

— Сильно расстроитесь, когда перейдёте в разряд зрителей чемпионата Европы?

— Нет, я сделал всё, что мог. Всё мне сейчас пойдёт только на пользу — я буду сильнее дальше, чтобы в следующий раз показать более высокий результат.

— Какая была цель на турнир?

—  Я хотел войти в число тех, кто отберётся в произвольную программу, но как вышло, так вышло.

— Родители дома вам много выскажут про ваш прокат здесь?

— Конечно, какой-то разговор у нас обязательно ещё состоится. Что-то будет позитивное, а что-то негативное. Опять же это всё поможет мне в дальнейшем, сделает меня более успешным.

На турнире в Минске выступает также и старший брат Николая — Александр Майоров, который более успешно выступил в короткой программе. С оценкой в 79,88 балла он квалифицировался во вторую часть турнира.


#фигурноекатание #чемпионатЕвропывМинске #НиколайМайоров
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


читайте также
Российская пара Павлюченко и Ходыкин — о дебюте в Минске и изменении в тренировочном процессе
спорт 11:32, 24 января 2019
Фигурист Ходыкин: о попадании на ЧЕ узнал от мамы
Российская пара Павлюченко и Ходыкин — о дебюте в Минске и изменении в тренировочном процессе
Олимпийская чемпионка — о Новом годе, концентрации и четверном прыжке
спорт 11:04, 24 января 2019
Загитова: расстроилась, что Деда Мороза не существует
Олимпийская чемпионка — о Новом годе, концентрации и четверном прыжке
Российская пара Бойкова и Козловский — о четвёртом месте после короткой программы на ЧЕ в Минске
спорт 08:06, 24 января 2019
Фигурист Козловский: я же знаю, как рисовать скулы
Российская пара Бойкова и Козловский — о четвёртом месте после короткой программы на ЧЕ в Минске
Лента новостей
происшествия 17:45
Следователи возбудили дело после пропаже детей в Якутии
в мире 17:39
Памятник Суворову демонтировали в Киеве
спорт 17:38
Коляда заявил о набранной оптимальной форме к ЧЕ
в мире 17:36
В консульстве Украины в РФ объяснили визовый режим
экономика 17:35
Рост индекса «свободных денег» позитивен для экономики
Другие новости
спорт 17:38
Коляда заявил о набранной оптимальной форме к ЧЕ
спорт 17:27
Самарин хотел первым исполнить четверной флип на ЧЕ в Минске
спорт 16:50
Фигурист Литвинцев: не всегда могу себя контролировать
Член сборной Азербайджана — об ошибках в прокате на чемпионате Европы
спорт 16:30
Чешский фигурист посчитал «забавным» пропуск тренировки
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top