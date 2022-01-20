Никита Михайлов проведёт бой против Блэйна Шатта на турнире BellatorРоссиянин Никита Михайлов проведёт бой против Блэйна Шатта на турнире Bellator 273
Российский боец смешанных единоборств легчайшего веса Никита Михайлов проведёт бой в одном вечере вместе со своим партнёром по команде Валентином Молдавским, которому предстоит поединок за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе против Райана Бейдера. Как стало известно NEWS.ru соперником Михайлова будет американец Блейн Шатт.
Обе встречи пройдут 29 января в американском Финиксе на турнире Bellator 273.
На счету 23-летнего Михайлова восемь побед по правилам ММА и одно поражение. У 29-летнего Шатта в активе также восемь побед, но в пассиве пять поражений.
Также на турнире выступит ещё один россиянин Ислам Мамедов, который встретится с Бенсоном Хендерсоном.
Ранее президент UFC Дэйна Уайт назвал трёх лучших бойцов в истории смешанных единоборств. В его персональный топ вошли Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер и Джон Джонс. Он добавил, что есть четвёртый боец, близкий к попаданию в этот список, однако это не Хабиб Нурмагомедов, а Камару Усман.