Никита Михайлов проведёт бой против Блэйна Шатта на турнире Bellator

Российский боец смешанных единоборств легчайшего веса Никита Михайлов проведёт бой в одном вечере вместе со своим партнёром по команде Валентином Молдавским, которому предстоит поединок за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе против Райана Бейдера. Как стало известно NEWS.ru соперником Михайлова будет американец Блейн Шатт.

Обе встречи пройдут 29 января в американском Финиксе на турнире Bellator 273.

На счету 23-летнего Михайлова восемь побед по правилам ММА и одно поражение. У 29-летнего Шатта в активе также восемь побед, но в пассиве пять поражений.

Также на турнире выступит ещё один россиянин Ислам Мамедов, который встретится с Бенсоном Хендерсоном.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт назвал трёх лучших бойцов в истории смешанных единоборств. В его персональный топ вошли Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер и Джон Джонс. Он добавил, что есть четвёртый боец, близкий к попаданию в этот список, однако это не Хабиб Нурмагомедов, а Камару Усман.