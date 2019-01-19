Никита Гусев: постараемся выиграть Матч звёзд КХЛ

Нападающий питерского СКА прокомментировал своё выступление в Мастер-шоу Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«У нас в команде собрались хорошие исполнители, постараемся в этом году стать победителем матча звёзд КХЛ. Сейчас в буллитах у нас не было такой красоты, так как стояла задача реализовать его. Всё как в сезоне», — передаёт его слова корреспондент News.ru.