Nike грозит бойкот из-за новой формы сборной Англии с флагом в цветах ЛГБТ

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Бывшие футболисты и фанаты сборной Англии выступили призвали бойкотировать Nike после того, как бренд представил новую форму национальной сборной, сообщает Daily Mail Online. Компания изобразила крест Святого Георгия, изображенный на флаге страны, в цветах символики ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

В частности, против новой формы, в которой английские футболисты должны будут на Чемпионате Европы по футболу 2024 года, выступили бывший руководитель Футбольной ассоциации Адриан Бевингтон, а также экс-игроки сборной Англии Питер Шилтон и Дэвид Симен. Также против новой формы выступила министр культуры Великобритании Люси Фрейзер.

Фанаты всегда должны быть на первом месте, и ясно, что это не то, чего они хотят. <...> Наше национальное наследие, в том числе крест Святого Георгия, объединяет нас. Играть с этим бессмысленно и не нужно, — написала она в Twitter (X).

Тем временем футбольные фанаты оставляют в соцсетях гневные комментарии с призывом отказаться от покупки товаров Nike. Также набирает обороты онлайн-петиция с требованием к компании переделать форму — ее подписали свыше 16 тысяч человек.

Nike и Футбольная ассоциация Англии не смогли объяснить, почему флаг представлен в сине-фиолетовой, а не красно-белой цветовой гамме. В компании просто назвали его «игривым» и заявили, что хотели отдали дань уважения тренировочной форме команды 1966 года.

Ранее стало известно, что спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в рамках сделки о принятии бюджетного законопроекта договорился с Белым домом о запрете на флаги ЛГБТ над американскими посольствами. Под запрет также попало знамя Конфедерации и флаг сторонников Дональда Трампа «Снова сделаем Америку великой».