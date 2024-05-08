«Никаких переговоров с проститутками из ЕС»: Кавазашвили о перемирии на ОИ Анзор Кавазашвили: переговоры об «олимпийском перемирии» с Евросоюзом не нужны

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анзор Кавазашвили

Не стоит вести никаких переговоров об «олимпийском перемирии» с представителями Евросоюза, заявил NEWS.ru экс-вратарь сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. Он отметил, что политики из стран ЕС используют любой повод, чтобы получить время на вооружение украинской армии для обстрела мирных городов России.

Еще до нашей эры греческие города-государства проводили Олимпийские игры, прославлявшие красоту и силу своих атлетов. Когда они приглашали другие страны, в том числе те, с которыми воевали, хватало только одного мужского слова, чтобы договориться о прекращении войн на время Игр. Тогда люди умели держать свое слово. Но, простите меня, как можно сравнивать с ними этого несчастного Макрона? Разве ему можно поверить на слово? — сказал Кавазашвили.

С его точки зрения, Макрон привык сначала говорить одно, затем — противоположное. Россия же, по его словам, привыкла держать слово в отличие от европейских «партнеров». Кавазашвили подчеркнул, что выступает категорически против того, чтобы «разговаривать с Макроном, Шольцем или другими спортивными проститутками, которые сейчас в Евросоюзе сидят и разглагольствуют о мире, дружбе и взаимопонимании».

В самом начале СВО наше государство пошло на переговоры с украинской делегацией, и они этим воспользовались. Сделали перестановки на фронте, после которых мы оказались в очень сложных условиях. Ни Макрону, ни Шольцу, ни руководителю другой европейской страны мы не дадим возможности провести новую перегруппировку войск на Украине и организовать завоз новейшего вооружения в эту страну, — считает Кавазашвили.

Инициатором олимпийского перемирия выступил президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что намерен «попросить» об этом стороны конфликта. Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что официальных шагов на этот счет никто не делал, в то время как власти Украины используют попытки перемирий для перегруппировки своих войск в зоне СВО. Известный российский боксер Дмитрий Кудряшов в свою очередь заявил, что российские спортсмены останутся белыми воронами в мировом сообществе, несмотря на разговоры о перемирии.