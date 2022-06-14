Серебряный призёр Олимпиады-2022 шорт-трекист Константин Ивлиев высказался об отстранении россиян от международных турниров, сообщает Sport24. По словам спортсмена, он не сильно переживает из-за этого.
Не знаю, почему все делают из этого трагедию, что нам все позакрывали. Мы в этом ничего плохого не видим, продолжаем делать свою работу, нам это нравится. Журналисты пишут: «Ой, бедные наши спортсмены». Да не бедные мы! Будем с тем же настроем выступать, просто на этапах Кубка России, — заявил Ивлиев.
Россиянин на Играх-2022 в Пекине занял второе место на дистанции 500 метров. Он также является чемпионом Европы в этой дисциплине.
Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Решение было принято на конгрессе организации.