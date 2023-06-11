«Ни грамма про спорт»: Журова об отстранении фигуристов и конькобежцев РФ Депутат Журова: ISU допустит российских спортсменов, если примет результаты СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Допуск российских и белорусских фигуристов и конькобежцев на международные соревнования возможен только при условии, если результаты специальной военной операции (СВО) устроят Международный союз конькобежцев (ISU), заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. При этом она отметила, что ISU не против участия россиян и белорусов, поэтому организация все время продлевает отстранение на небольшой срок.

Здесь нет ни грамма про спорт, исключительно ситуация на Украине. От этого зависит, допустят наших спортсменов или нет. ISU понимает, что теряет деньги, им хотелось бы видеть русских и белорусов. Поэтому они отстраняют на три месяца, чтобы потом подстроиться под изменившуюся ситуацию и поменять решение. Если не изменится, то продлят еще на три месяца. Так и будут давать нам по три месяца, — считает Журова.

Ранее ISU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под покровительством организации. В пресс-релизе говорится, что совет ISU продолжит следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность организации, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения.