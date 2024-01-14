НХЛ призвала IIHF вернуть израильским сборным право участвовать в турнирах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Национальная хоккейная лига (НХЛ) призвала Международную федерацию хоккея (IIHF) предпринять все шаги для решения проблемы допуска израильских команд до международных соревнований. В пресс-службе НХЛ подчеркнули, что осознают необходимость такого решения по соображениям безопасности, однако считают это несправедливым.

Мы призываем IIHF предпринять все необходимые шаги для скорейшего решения проблемы, чтобы израильские сборные не были несправедливо отстранены от участия в будущих соревнованиях, на которые они имеют право и прошли квалификацию, — подчеркнули представители НХЛ.

Перед этим IIHF отстранила команду Израиля от турниров под эгидой организации. Решение об отстранении в настоящее время влияет только на участие израильтян в чемпионате мира по хоккею среди игроков до 20 лет.

Ранее финские музыканты потребовали исключить Израиль из числа стран — участниц конкурса эстрадной песни «Евровидение-2024» из-за военных преступлений ЦАХАЛ в секторе Газа. Активист Лукас Корпелайнен организовал сбор подписей в поддержку этой идеи. По мнению Корпелайнена, если организатор конкурса — Европейский вещательный союз (EBU) — откажется исключать израильтян, то отозвать своего конкурсанта и бойкотировать мероприятие должна финская государственная телерадиокомпания.