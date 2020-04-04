НХЛ прервала представление новичка команды из-за расистских высказываний

Видеопредставление новичка команды НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» К'Андре Миллера прервали из-за расистских оскорблений. Неизвестный фанат начал многократно отправлять оскорбительное слово в чат трансляции.
В НХЛ отметили, что конференция была взломана, и пообещали провести детальное расследование происшествия.
Мы потрясены тем, что видеоконференция «Рейнджерс» была взломана и в ней появились расистские оскорбления. Данный поступок является отвратительным и неприемлемым, — добавили в ассоциации.
Statement from the National Hockey League:— NHL Public Relations (@PR_NHL)
pic.twitter.com/ykOTlDas6u April 3, 2020
Миллер был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2018 года. 13 марта 2020 года с ним заключили контракт новичка.
12 марта 2020 года регулярный чемпионат НХЛ остановили из-за коронавируса. Об этом сообщал NEWS.ru.
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