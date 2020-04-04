НХЛ прервала представление новичка команды из-за расистских высказываний

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, глава Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв заявил, что федерации других видов спорта должны распространять положительный опыт ФКР по проведению онлайн-соревнований в период пандемии коронавирусной инфекции.

Он отметил, что реализация соответствующей инициативы окажет позитивное воздействие как на спортсменов, так и на любителей различных состязаний. Граждане, подчеркнул Свищёв, смогут следить за соревнованиями, а не только «читать новости...