Спорт

НХЛ прервала представление новичка команды из-за расистских высказываний

14:49, 04 апреля 2020

Видеопредставление новичка команды НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» К'Андре Миллера прервали из-за расистских оскорблений. Неизвестный фанат начал многократно отправлять оскорбительное слово в чат трансляции.

В НХЛ отметили, что конференция была взломана, и пообещали провести детальное расследование происшествия.

Мы потрясены тем, что видеоконференция «Рейнджерс» была взломана и в ней появились расистские оскорбления. Данный поступок является отвратительным и неприемлемым, — добавили в ассоциации.

Миллер был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2018 года. 13 марта 2020 года с ним заключили контракт новичка.

12 марта 2020 года регулярный чемпионат НХЛ остановили из-за коронавируса. Об этом сообщал NEWS.ru.

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