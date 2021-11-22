Нездоровая обстановка: может ли COVID-19 сорвать матч «Спартак» — «Наполи»

До матча пятого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» осталось меньше двух суток. И пока вокруг этой игры царит очень нездоровая обстановка. За несколько дней в неаполитанском клубе было выявлено три случая заболевания коронавирусом. Неаполитанцы, которые некогда высказывали обеспокоенность в отношении эпидемиологической ситуации в России, теперь везут COVID-19 из Италии. Как так получилось?
Коронавирусная цепочка
Известие о первом заболевшем появилась 19 ноября. СМИ сообщили о том, что нападающий неаполитанской команды Матео Политано заразился коронавирусом. К воскресенью, 21 ноября, в «Наполи» уже насчитывалось три футболиста с положительными тестами. К Политано присоединились ещё полузащитник Диего Демме и защитник Алессандро Дзаноли. Официальный сайт «Наполи» объявил, что футболисты находятся на самоизоляции и болезнь протекает бессимптомно.
Никаких отмен
Естественно, подобные новости не могли порадовать «Спартак». Глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов сообщил, что ситуация в «Наполи» вызывает определённую обеспокоенность в клубе, однако отметил, что пока никаких изменений не ожидается. В «Спартаке» уверили, что игроки «Наполи» ежедневно сдают тесты и ситуация находится под контролем.
Со своей стороны Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) тоже отметил, что никаких переносов не планируется. Матч, как был назначен на 24 ноября, так и пройдёт в этот день. При этом в организации добавили, что они находятся на постоянной связи со всеми сторонами предстоящего состязания. Следовательно, они следят за обстановкой и в случае необходимости примут меры.
«Наполи» требует переноса
Впрочем, это не единственный момент, на который необходимо обратить внимание. Отдельного разговора требует поведение президента итальянского клуба. Несмотря на то что вспышка коронавируса выявлена в его команде, Аурелио Де Лаурентис попросил УЕФА перенести матч на нейтральное поле. Причина (внимание!) — сложная эпидемиологическая ситуация в России.
У меня есть большие опасения относительно поездки в Москву. Пару недель назад я предложил УЕФА найти решение, которое гарантировало бы большую безопасность. Я предлагал провести матч на нейтральном стадионе, но мою идею не приняли во внимание, — заявил президент «Наполи».
Стоит отметить, что даже во время первой встречи между командами, которая прошла в конце сентября, Аурелио намекал на эпидемиологические проблемы в России. Тогда на его слова не обратил внимания никто, сейчас тоже вряд ли что-то изменится.
К тому же прецеденты с просьбами о переносе уже были. В прошлом году перед матчем с «Барселоной», который проходил в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, спортивный функционер просил перенести матч из Каталонии на нейтральную территории в связи с большим числом болеющих в стране. В том году его просьба-требование звучало ещё жёстче, чем сейчас. Он даже грозился устроить всем «ад», если кто-то из его футболистов заболеет. Но, несмотря на все угрозы, матч провели в Каталонии, как и планировали. УЕФА не пошёл на поводу Аурелио.
Да, переносы матчей на нейтральные поля стали в какой-то степени нормой в коронавирусной обыденности нашей жизни. Мы несколько раз по ходу пошлого и позапрошлого сезона наблюдали за тем, как еврокубковые матчи переносили в новые места. Причём и финалы больших турниров. Но всем этим переносам способствовала реально критическая ситуация в принимающей стране. В России сейчас ситуация не самая благоприятная, но критической её тоже не назовёшь.
Поэтому хочет или не хочет Аурелио, его подопечным придётся приехать в Москву. Он, правда, чтобы обезопасить своих футболистов, решил сократить количество дней пребывания в Москве — «Наполи» прилетит в ночь перед игрой и улетит сразу после неё. Эту информацию уже подтвердили в «Спартаке».
Как бы попытки уберечь команду, в которой уже выявили вспышку коронавируса, не обернулись крахом для «Наполи». «Красно-белые» уже разнесли неаполитанцев на выезде, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. Дома тем более никакой коронавирус не должен смутить москвичей. К тому же COVID-19 в настоящий момент — головная боль неаполитанцев, а не наша.