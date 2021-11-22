Нездоровая обстановка: может ли COVID-19 сорвать матч «Спартак» — «Наполи»

До матча пятого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» осталось меньше двух суток. И пока вокруг этой игры царит очень нездоровая обстановка. За несколько дней в неаполитанском клубе было выявлено три случая заболевания коронавирусом. Неаполитанцы, которые некогда высказывали обеспокоенность в отношении эпидемиологической ситуации в России, теперь везут COVID-19 из Италии. Как так получилось?

Коронавирусная цепочка

Известие о первом заболевшем появилась 19 ноября. СМИ сообщили о том, что нападающий неаполитанской команды Матео Политано заразился коронавирусом. К воскресенью, 21 ноября, в «Наполи» уже насчитывалось три футболиста с положительными тестами. К Политано присоединились ещё полузащитник Диего Демме и защитник Алессандро Дзаноли. Официальный сайт «Наполи» объявил, что футболисты находятся на самоизоляции и болезнь протекает бессимптомно.

Никаких отмен

Естественно, подобные новости не могли порадовать «Спартак». Глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов сообщил, что ситуация в «Наполи» вызывает определённую обеспокоенность в клубе, однако отметил, что пока никаких изменений не ожидается. В «Спартаке» уверили, что игроки «Наполи» ежедневно сдают тесты и ситуация находится под контролем.

Со своей стороны Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) тоже отметил, что никаких переносов не планируется. Матч, как был назначен на 24 ноября, так и пройдёт в этот день. При этом в организации добавили, что они находятся на постоянной связи со всеми сторонами предстоящего состязания. Следовательно, они следят за обстановкой и в случае необходимости примут меры.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Наполи» требует переноса

Впрочем, это не единственный момент, на который необходимо обратить внимание. Отдельного разговора требует поведение президента итальянского клуба. Несмотря на то что вспышка коронавируса выявлена в его команде, Аурелио Де Лаурентис попросил УЕФА перенести матч на нейтральное поле. Причина (внимание!) — сложная эпидемиологическая ситуация в России.

У меня есть большие опасения относительно поездки в Москву. Пару недель назад я предложил УЕФА найти решение, которое гарантировало бы большую безопасность. Я предлагал провести матч на нейтральном стадионе, но мою идею не приняли во внимание, — заявил президент «Наполи».

Стоит отметить, что даже во время первой встречи между командами, которая прошла в конце сентября, Аурелио намекал на эпидемиологические проблемы в России. Тогда на его слова не обратил внимания никто, сейчас тоже вряд ли что-то изменится.

К тому же прецеденты с просьбами о переносе уже были. В прошлом году перед матчем с «Барселоной», который проходил в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, спортивный функционер просил перенести матч из Каталонии на нейтральную территории в связи с большим числом болеющих в стране. В том году его просьба-требование звучало ещё жёстче, чем сейчас. Он даже грозился устроить всем «ад», если кто-то из его футболистов заболеет. Но, несмотря на все угрозы, матч провели в Каталонии, как и планировали. УЕФА не пошёл на поводу Аурелио.

Да, переносы матчей на нейтральные поля стали в какой-то степени нормой в коронавирусной обыденности нашей жизни. Мы несколько раз по ходу пошлого и позапрошлого сезона наблюдали за тем, как еврокубковые матчи переносили в новые места. Причём и финалы больших турниров. Но всем этим переносам способствовала реально критическая ситуация в принимающей стране. В России сейчас ситуация не самая благоприятная, но критической её тоже не назовёшь.

Поэтому хочет или не хочет Аурелио, его подопечным придётся приехать в Москву. Он, правда, чтобы обезопасить своих футболистов, решил сократить количество дней пребывания в Москве — «Наполи» прилетит в ночь перед игрой и улетит сразу после неё. Эту информацию уже подтвердили в «Спартаке».

Как бы попытки уберечь команду, в которой уже выявили вспышку коронавируса, не обернулись крахом для «Наполи». «Красно-белые» уже разнесли неаполитанцев на выезде, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. Дома тем более никакой коронавирус не должен смутить москвичей. К тому же COVID-19 в настоящий момент — головная боль неаполитанцев, а не наша.