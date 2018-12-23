Невзлюбивший Моуринью Погба обратился к нему

https://news.ru/storage/news/3bcaa0a476a90ec0eb38b96ccfd7d0df/066a96b1-78f9-46e7-bf15-40a9ddd5bf5d_850.jpg Maurizio Borsari/Global Look Press

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после победы в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Кардифф Сити» (5:1) поблагодарил бывшего тренера команды португальца Жозе Моуринью за совместную работу.

«С Жозе мы выигрывали трофеи, и я хочу поблагодарить его за это. Не всё шло хорошо, но мы побеждали, благодаря чему становились лучше, в том числе как личности. Теперь это прошлое. Я хочу сказать ему спасибо за всё», — сказал Погба Manchester Evening News.

Известно, что у Погба и Моуринью был конфликт. Специалист не раз высказывал недовольство действиями футболиста в обороне. В СМИ писали, будто Моуринью назвал Погба «неприспособленным к игре в АПЛ». После того, как в сентябре 2018 года «Манчестер Юнайтед» не сумел выйти в 1/8 финала Кубка английской лиги, уступив по итогам серии пенальти клубу из второго по силе дивизиона «Дерби Каунти», в раздевалке «Юнайтед» произошёл очередной конфликт тренера и Погба. Португалец публично лишил игрока капитанской повязки и заявил, что француз не умеет быть лидером.

18 декабря 2018 года «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью. Команда, набрав 26 очков в 17 турах, занимает шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ). Место Моуринью занял Уле Гуннар Сульшер. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Тренер «Челси» Сарри поддержал Моуринью, писал News.ru.