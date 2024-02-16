«Невозможно жить»: Сихарулидзе о слухах вокруг дела Валиевой Сихарулидзе: недостоверные публикации создают для Валиевой невыносимую атмосферу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Недостоверные публикации в СМИ создают вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой невыносимую атмосферу, заявил исполняющий полномочия президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе, передает РИА Новости. Он призвал не фантазировать, а дождаться официальных заявлений компетентных организаций.

Вокруг несовершеннолетней спортсменки, девочки [в ряде СМИ] разводится такая «бодяга», которая на 99% является просто чьими-то фантазиями. <...> Мне кажется, что поддержка [должна заключаться в том, чтобы] не фантазировать на тему Камилы, а дождаться официальных заявлений тех организаций, которые должны что-либо сказать. И после этого надо будет делать выводы. А так мы создаем атмосферу, в которой девочке просто невозможно жить, — заявил он.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения о дисквалификации Валиевой, в допинг-пробе которой нашли запрещенное вещество триметазидин. Спортсменку отстранили от участия в соревнованиях на четыре года, аннулировав все ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение CAS о дисквалификации Валиевой политизированным. По его словам, Москва не согласна с этим и должна защищать интересы своих спортсменов до конца, применяя имеющиеся апелляционные механизмы.