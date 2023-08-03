«Нет шансов»: Костомаров пошутил, что не сможет обыграть дочь в теннис Костомаров заявил, что теперь не сможет обыграть дочь в теннис

Фото: t.me/kostomarovroman

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором запечатлел свою дочь Анастасию, играющую в теннис. Спортсмен при этом отметил, что теперь точно не сможет обыграть наследницу.

А теперь у папы точно нет шансов обыграть свою принцессу, — написал Костомаров.

Спортсмен попал в больницу с пневмонией в начале 2023 года. Осложнения спровоцировали некроз конечностей, из-за чего фигуристу пришлось ампутировать обе стопы и пальцы на руках. Также сообщалось, что Костомаров пережил инсульт. Он вернулся домой спустя 175 дней, проведенных в больнице.

Олимпийский чемпион уже выходит на прогулки с семьей. Очевидцы публикуют соответствующие кадры. На них супруга Костомарова, Оксана Домнина, несет пакет с продуктами, а потом открывает мужу дверь подъезда. По лестнице фигурист поднимается без посторонней помощи.

Ранее спортсмен рассказал, как ему удалось покорить новую высоту в ходе тренировок. По словам Костомарова, два месяца назад это казалось ему невозможным, однако теперь он готов идти дальше.

На опубликованном видео можно заметить, что фигурист занимается на специальных щитах с регулируемой высотой. Костомарова поддерживает супруга, которая останавливает мужа, если тот переусердствует.