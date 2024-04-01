«Непредсказуемая игра»: тренер Плющев назвал фаворитов Кубка Гагарина Тренер Плющев: «Металлург» имеет больше опыта борьбы за Кубок Гагарина

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Владимир Плющев

Магнитогорский «Металлург» немного выделяется из всех полуфиналистов Кубка Гагарина, так как имеет больше опыта борьбы за трофей, однако все остальные команды являются во многом равными, рассказал NEWS.ru бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев. По его словам, ярославский «Локомотив», челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист» заявили о себе в этом сезоне и достойны победы. Плющев считает, что у «Металлурга» не будет легких поединков с любым соперником.

Четыре команды будут бороться. Отдать кому-то предпочтение сложно, кто какую грамотную игру построит, изберет тактику, где будет все гармонично в обороне и атаке, где удачнее сыграют вратари, тот и выйдет в финал. Наверное, по опыту «Металлург» выделяется из общего плана. А все остальные – достаточно равные команды, которые заявили о себе в этом сезоне. Я не думаю, что у «Металлурга» будут легкие поединки с любым соперником. Будут интересные сражения, — сказал Плющев.

Тренер считает, что ни у одной из команд не будет преимущества, так как все максимально постараются использовать шанс на выход в финал. Плющев назвал плей-офф Кубка Гагарина непредсказуемым.

Это кубок. Здесь непредсказуемая игра. Никто не ожидал, что «Автомобилист» выбьет из гонки «Ак Барс», а потом и «СКА». Никто не предполагал, что «Трактор» с шестого места вспорхнет так высоко и тоже пройдется по командам, которые достаточно убедительно смотрелись в течение всего сезона, — добавил Плющев.

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