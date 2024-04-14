Непомнящий высказался о том, кто должен заменить Абаскаля в «Спартаке» Тренер Непомнящий: «Спартак» должен возглавить отечественный специалист

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Валерий Непомнящий

Руководству московского «Спартака» следует пригласить на должность главного тренера отечественного специалиста, поделился мнением с NEWS.ru советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий. По его словам, сейчас обсуждаются кандидатуры Станислава Черчесова и Валерия Карпина.

Я всегда удивлялся, как работодатели приглашают на работу тренеров. Для меня непонятно, по каким критериям их отбирают, поэтому даже не представляю, кто заменит Абаскаля в «Спартаке». Я бы хотел видеть в этой роли отечественного специалиста, желательно спартаковца. Это, пожалуй, все, — отметил он.

Непомнящий назвал неудивительным тот факт, что на должность тренера «Спартака» обсуждаются кандидатуры Черчесова и Карпина. Он напомнил, что Черчесов уже работал в футбольном клубе и является для него не чужим человеком.

Но я еще раз говорю, что выбор тренера — сложный процесс, он для меня пока непонятен. Был бы я работодателем, я бы по своему усмотрению выбирал специалиста, — заключил Непомнящий.

Ранее стало известно, что руководство московского футбольного клуба «Спартак» решило отправить в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля после того, как команда потерпела поражение от «Сочи». Команда поблагодарила специалиста за работу с лета 2022 года. Пресс-служба клуба отметила, что с ним красно-белые стали третьими в прошлом сезоне.