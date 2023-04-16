Непомнящий проиграл китайскому шахматисту в шестой партии чемпионата мира Непомнящий уступил Дину Лижэню в шестой партии матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл китайскому сопернику Дину Лижэню в шестой партии матча за звание чемпиона мира, передает RT. Он сдался на 43 ходу. Общий счет прошедшего раунда — 3-3. Шахматную корону заполучит тот, кто первым наберёт 7,5 очков. Сам Непомнящий признал, что сыграл очень плохо. По его словам, все его ходы были неточными.

Я ожидал, что может быть любой дебют, в том числе и Лондонская система в одной из партий, и это случилось. Полагаю, что я сыграл худшую партию в жизни. Вся моя игра состояла из неточностей, — заявил российский шахматист.

Известно, что седьмая партия пройдет 18 апреля. Непомнящий сыграет белыми фигурами.

Ранее президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин заявил NEWS.ru, что Непомнящему придется потрудится, чтобы победить китайского оппонента на чемпионате. При этом он отметил, что статистически у Непомнящего есть преимущество, но исход финального турнира будет зависеть еще от мотивации шахматистов и их подготовки. По словам Карякина, в Китае очень сильная шахматная школа.