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Непобеждённый российский боец снялся с поединка в UFC

Непобеждённый российский боец Евлоев снялся с поединка в UFC из-за COVID-19
10:02, 12 января 2022
Непобеждённый российский боец снялся с поединка в UFC Мовсар Евлоев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев не примет участия в турнире UFC 270, который пройдёт 22 января 2022 года. Россиянин сдал положительный тест на коронавирус. Он должен был встретиться с представителем Грузии Ильёй Топурией, сообщает MMA Fighting. 

Оба бойца не имеют поражений. На счету Евлоева 15 побед, а в активе 24-летнего грузинского спортсмена — 11. 

Топурия остаётся в числе возможных участников предстоящего турнира. Его команда рассчитывает договориться о поединке с американцем Дэном Иге.

27-летний Евлоев последний раз выходил в октагон в июне 2021 года на турнире UFC 263. Он выиграл у Хакима Даводу единогласным решением судей. Сейчас спортсмен находится на 13-м месте в рейтинге полулёгкого дивизиона.

Ранее была объявлена дата второго поединка между российским бойцом UFC Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом. Изначально встреча была анонсирована на 5 марта, но в итоге бой перенесли на 9 апреля.

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