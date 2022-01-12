Непобеждённый российский боец снялся с поединка в UFC

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев не примет участия в турнире UFC 270, который пройдёт 22 января 2022 года. Россиянин сдал положительный тест на коронавирус. Он должен был встретиться с представителем Грузии Ильёй Топурией, сообщает MMA Fighting.

Оба бойца не имеют поражений. На счету Евлоева 15 побед, а в активе 24-летнего грузинского спортсмена — 11.

Топурия остаётся в числе возможных участников предстоящего турнира. Его команда рассчитывает договориться о поединке с американцем Дэном Иге.

27-летний Евлоев последний раз выходил в октагон в июне 2021 года на турнире UFC 263. Он выиграл у Хакима Даводу единогласным решением судей. Сейчас спортсмен находится на 13-м месте в рейтинге полулёгкого дивизиона.

Ранее была объявлена дата второго поединка между российским бойцом UFC Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом. Изначально встреча была анонсирована на 5 марта, но в итоге бой перенесли на 9 апреля.