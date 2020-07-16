Непобеждённый американский боксёр Мэзион разбился насмерть в ДТП

https://static.news.ru/photo/e07f3af4-c807-11ea-9736-fa163e074e61_660.jpg Трэвелл Мэзион Фото: black_magic92/instagram.com

Американский боксёр Трэвелл Мэзион погиб в результате ДТП. Спортсмену было 24 года. О его смерти сообщили в промоутерской компании, которая занималась карьерой бойца.

Авария произошла недалеко от Остина (штат Техас). Автомобиль боксёра выехал на встречную полосу. В результате столкновения также погиб водитель одной из машин, в которые он врезался. Мэзион погиб на месте, а 61-летний водитель скончался в больнице.

Мэзион был добрым, харизматичным молодым человеком, который освещал каждую комнату, в которую он заходил, и на ринге вызывал волнение у поклонников, — приводит ESPN заявление промоутерской компании.

Трэвелл Мэзион, известный под прозвищем Чёрная Магия, пришёл в профессиональный бокс в 2013 году, когда ему было 17 лет. На профессиональном ринге боксёр одержал 17 побед (13 из них — нокаутом) в 17 поединках. В январе 2020 года он в первом раунде нокаутировал мексиканца Фернандо Кастанеду.

В марте сообщалось о гибели в ДТП украинского боксёра-тяжеловеса Дмитрия Лисового. Спортсмен погиб в аварии в Киевской области на Надднепрянском шоссе, где столкнулись два автомобиля. Лисовой являлся многократным призёром чемпионатов Украины в весе до 91 кг. Он также был спарринг-партнёром Александра Усика, писал NEWS.ru.