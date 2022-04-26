«Ненавижу это дело»: Костя Цзю про хайп, Тимофея, Фьюри и Ковалёва Эксклюзивное интервью легенды российского бокса Кости Цзю.

Бывший абсолютный чемпиона мира в первом полусреднем весе Костя Цзю в интервью NEWS.ru оценил выступление своего сына Тимофея в поединке против американца Тернела Гауши, поделился впечатлениям от выступления Тайсона Фьюри в поединке с Диллианом Уайтом, а также назвал фаворита в поединке Джорджа Камбососа и Девина Хейни и заявил, что у него не было никаких конфликтов с Сергеем Ковалёвым.

— Константин Борисович, почему ваши дети Тимофей и Никита практически не выступали в любительском боксе?

— Это было их решение. Оба моих сына выступали в любителях, но недолго. Быстро закончили. По-моему, Никита не провёл ни одного любительского боя. Выиграл чемпионаты Австралии. Первый — с четырёх боев. Был злой и голодный, затем он ушёл учиться. После того как в прошлом году он окончил университет и получил диплом о высшем образовании, решил вернуться, увидев успехи старшего брата. Как успешно получится? Не знаю, но в любом случае они всегда знают, что папа всегда будет у них в углу.

— Вы ставите перед ними задачу стать чемпионами мира?

— Да, иначе зачем выступать. Это не тот случай, когда цель — заработать деньги. Хотя Тимошка уже неплохо заработал. Не как папа, но, думаю, что получает он неплохие гонорары, потому что у него контракт с платным телевидением и от каждого поединка получает неплохой процент. Никите стоит к этому стремиться. Уже в своём дебютном поединке он выступал в главном бое вечера. Имя имеет значение. Тут я помогаю, но по итогу только они сами себе могут помочь.

Тимофей Цзю club1503783/vk.com

— Полагаю, что вы никогда так не нервничали, как в последнем поединке своего сына в бою с Тервелом Гаушей?

— В последнем бою меня никто не видел, я был дома. Конечно, нервничал очень сильно. Это стезя такая отцовская.

— Как нокдауны влияли на вас во время поединков? Диосбелис Уртадо дважды вас «уронил».

— Вообще никак. Пропустил удар, «флеш». Я много раз смотрел эти моменты. В тех случаях я уже начинал вставать ещё до того, как опустился на колено. Рефлекс срабатывал моментально. Это не моё место. Хотелось сразу встать. Ошибки надо исправлять. Думаю, что пропущенный удар — хороший урок для Тимохи, который поможет ему избежать этих ударов в будущем.

— Нужен ли Тимофею ещё один бой перед титульным?

— Теоретически, он уже номер один. Сейчас будет объединительный бой между соперниками — Джермеллом Чарло и Брайаном Карлосом Кастаньо, и победитель этой встречи должен встретиться с Тимофеем как с number one contender (первым номером рейтинга).

— Он готов драться за титул уже в следующем поединке?

— Однозначно, да!

— Кто из сыновей вам больше напоминает самого себя как боксёра?

— Тимоха. Никита — левша. Это раз. Во-вторых, рановато. Тимоха — думающий боксёр. Он создаёт то давление, которое делал я. Мы на связи практически каждый день. Во время подготовки каждый день выходили на связь. Я записывал, как я бы хотел вести бой, и мы затем сравнивали это дело.

— В одно время Тимофея и Петра Яна тренировал австралийский тренер по физподготовке Шон Кобер.

— Кто?

— Тренер Tiger Muay Thai.

— Он один раз работал с Тимофеем в Таиланде. Но он не тренер Тима по физической подготовке. У него уже большой штаб.

— Почему ваш сын приезжал туда один раз?

— Потому что у нас есть свой хороший лагерь в Австралии. Зачем нам что-то ещё? Это лишнее напряжение, трата времени. Это не нужно.

— Какое на вас произвёл впечатление бой между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом?

— Так как я больше надеялся на Фьюри, одно слово — satisfaction. Удовлетворение. Вот что я увидел.

Тайсон Фьюри Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press

— С вами тренировался ещё маленький Джордж Камбосос. Поздравляли ли вы его с победой над Теофимо Лопесом?

— Да. Он тренировался у нас немного. Провёл всего немного профессиональных боёв и ушёл. С девяти лет был в зале, маленький, шустренький. Выступал ещё по любителям, но решил идти своим путём. Я очень рад тому, как он выиграл последний бой. Был даже немного удивлён, поэтому доволен.

— В поединке с Девином Хейни он будет фаворитом?

— Нет, как и в прошлый раз. Но это его не остановит. Морально он очень силён. Но дополнительного напряжения не избежать, потому что это будет самый большой бой в истории Австралии. Планируют собрать 60 тысяч болельщиков. До этого рекорд был у меня — 35 тысяч.

— Как Дмитрию Биволу победить Сауля Альвареса?

— Он всё-таки мощнее. Перебоксировать. Сауль по своей сути боксёр контратак. Поэтому Дмитрий должен боксировать, давить и отвечать на контратаки соперника своими контратаками. Это большой темп и громадная нагрузка. Если он справится, он сможет выиграть.

— Победа Дмитрия судейским решением возможна?

— Да. Возможна. Камбосос же выиграл у американца в Америке.

— Магомед Исмаилов планирует следующий бой провести по правилам бокса. Вы с ним успешно сотрудничали. Выходил ли он на связь?

— Нет. Когда будет бой, когда и свяжемся.

— Вам интересен бой Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри?

— Давайте так, когда он будет объявлен, тогда и будем говорить. Как болельщику, мне интересно. Если ты не боксёр высокого уровня, ты не выиграешь. Гипотетически, это не интересно. Не хочу даже обсуждать.

— Есть ещё один герой поп-бокса — Джейк Пол. Какое у вас мнение о нём?

— Я видел только фрагмент из его поединка. Он мне не интересен. Я не сторонник хайпа. Ненавижу это дело. Меня любили за то, что я делал на ринге, а не за то, что я делал языком.

— С Сергеем Ковалёвым вы уладили проблемы?

— У нас и не было проблем. Вообще ничего. Это ваши истории.

— Ковалёву предстоит дебют в первом тяжёлом весе с братом Кубрата Пулева — Тервелом. Какие перспективы у Сергея?

— Я не видел этого Пулева. Посмотрим. Если Серёжа настроен... Наверняка он много гонял, доводил себя до обезвоживания. Последний бой провёл с Саулем два с половиной года назад. Он не был самим собой. Пустой. Не было огня. Будет огонь, увидим того же Серёгу, которого все любили, нокаутёра, который горел и «убивал».