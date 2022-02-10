Нейтан Чен прокомментировал историю с допингом Камилы Валиевой

Чемпион Олимпийских игр в Пекине в мужском одиночном катании американец Нейтан Чен прокомментировал историю с сомнительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. Спортсмен не стал обвинять россиянку, уточнив, что не знает всех фактов произошедшего, сообщает журналист Джеки Вонг в своем Twitter.

Я не самый компетентный человек, чтобы ответить на этот вопрос. Нужно знать гораздо больше фактов, которые сыграли роль в этом деле. Что случилось, то случилось. Я сосредоточен на том, что произошло сегодня, — сказал Чен.

Ранее с Валиевой были сняты обвинения в употреблении допинга. Таким образом, она сможет принять участие в личном первенстве Олимпиады. Сборная России сохранит золото, выигранное в командном турнире фигурного катания.

Допинг-тест Валиевой показал наличие триметазидина в микродозе. По этому поводу МОК сделал официальное заявление. В частности, официальный представитель МОК Марк Адамс назвал спекуляциями сообщения СМИ о сомнительном допинг-тесте Валиевой.