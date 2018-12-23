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Неймар отправился на прогулку в костюме банана

Неймар Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неймар

спорт [ версия для печати ]

Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар во время отпуска на родине надел на себя костюм банана и прошёлся по улице. Таким образом он поучаствовал в костюмированном праздновании дня рождения его друга — известного сёрфера Габриэла Медина.

«Одним из величайших подарков в жизни стала встреча с этим парнем. Не потому, что он самый великий сёрфер в мире на сегодня, а потому что это невероятная личность. Мой друг, я желаю тебе благословения. Люблю тебя, брат!» — написал футболист в своём Instagram.

С 2013 по 2017 год бразильский нападающий защищал цвета каталонской «Барселоны». Летом 2017-го он перешёл в ПСЖ за рекордные 222 млн евро.

Неймар предпочёл компьютерную игру «Золотому мячу», писал News.ru.


#футбол #Неймар
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