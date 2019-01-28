Неймар пропустит матч против МЮ в Лиге чемпионов

https://news.ru/storage/news/d13addb3f324131e97b5ab008af7c734/03db468f-dc13-4ce3-88b6-a1a669272ace_850.jpg Jack Chan/Xinhua/Global Look Press

Неймар

Нападающий сборной Бразилии и футбольного клуба ПСЖ Неймар не сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Юнайтед» из-за травмы. Встреча состоится 12 февраля в Англии.

По информации RMC, футболист не может полноценно наступать на ногу. Неймар должен восстановиться к ответной встрече команд, которая пройдёт 6 марта.

Бразильский форвард получил травму голеностопа в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбурга» (2:0). Игрока заменили на 63-й минуте встречи.

В текущем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 23 матча, в которых отметился 20 голами и двумя результативными передачами.

Ранее News.ru сообщал, что российский голкипер продолжит карьеру в Греции.