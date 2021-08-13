«Не умеют проигрывать»: тренер Ашрам прокомментировала скандал на ОИ

Тренер олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Линой Ашрам Айелет Зуссман выразила сожаление, что российская сторона возмущена победой её подопечной на Олимпийских играх в Токио. Об этом она рассказала в интервью Ynet.

Она отметила, что не говорила с тренерами россиянок Дины и Арины Авериных.

Очень неприятная ситуация. Жаль, что люди не умеют достойно проигрывать, — подчеркнула тренер.

Сама она считает решение судей справедливым. Зуссман отметила, что все, кто получил медали, заслужили их.

Дина Аверина стала серебряным призёром Олимпийских игр в многоборье несмотря на то, что её соперница в последнем упражнении потеряла ленту. Решение судей вызвало в России огромный резонанс и массу споров. При этом на чемпионате мира — 2019 в Баку Дина Аверина сама потеряла предмет, но стала чемпионкой.

Ранее латвийская судья международного уровня Татьяна Никитина отреагировала на победу Линой Ашрам в личном многоборье художественной гимнастики на Олимпиаде-2020 в Токио. Она вспомнила, что россиянки Дина и Арина Аверины, так же как и соперница из Израиля, побеждали с потерями предмета.