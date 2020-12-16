Не рыдаем и живём: CAS запретил флаг РФ на ЧМ-2022 по футболу и Олимпиадах

Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародовал решение по иску Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к Всемирному антидопинговому агентству (WADA), которое требовало отстранить российских спортсменов на четыре года. И увы, оно оказалось не в нашу пользу. Но Россия проиграла только битву, а не войну.

Безусловно, решение было ожидаемым. Ждали, но надежда умирала с каждым днём и в итоге умерла. Ещё накануне источник NEWS.ru сообщал, что нас снова лишат Олимпиады, — мы не верили. Не потому, что не доверяли ему, — нам просто не хотелось осознавать сей факт. Получилось же так, как и предсказывали. Олимпийский комитет России рапортовал о том, что были изменены антидопинговые правила ОКР, чтобы соответствовать кодексу WADA, — не помогло. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявлял о том, что негативной реакции WADA на увольнение Юрия Гануса с поста РУСАДА нет, — оказалось, что всё-таки есть. В итоге суд встал на сторону WADA.

Напомним, с чего всё началось. После серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA в декабре 2019 года признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и единогласно согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации набсовета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA не согласилось с РУСАДА и пошло в суд. Слушания по делу состоялись 2-5 ноября в Лозанне.

Дождались 17 декабря 2020 года и получили: не четыре года дисквалификации, как просило WADA, а два. От этого российскому спорту, правда, не легче. Как говорится в сообщении на сайте суда, спортсмены из России не смогут выступать под национальным флагом на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года - на Олимпиадах в 2020 году в Токио и в 2022 году в Пекине, а также на чемпионате мира по футболу в 2022-м в Катаре. Кроме того, на крупные турниры допустят только «чистых» атлетов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе, ну а Россия на два года лишилась права проводить международные соревнования и подавать заявки на их проведение (кроме уже утверждённых состязаний).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ну так кого же винить во всех грехах — Запад или нас самих? Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев уверен, что товарищи из-за рубежа тут ни причём.

Мы должны прекратить рыдания и прекратить искать во всём руку Запада. Не он виноват в наших проблемах. Не канцлер Германии заставляет нас жрать запрещённые препараты. Да, есть в этом решении доля политики, есть процент спортсменов, которые пострадали незаслуженно, но в целом ситуация выглядит печально и понятно, — сказал Лебедев корреспонденту NEWS.ru.

Он уверен, что Россия обязана начать борьбу с допингом, ввести уголовную ответственность за его употребление и прикрытие, начать работу с медицинским персоналом, тренерами, найти чиновников, которые допустили произошедшее и виноваты в том, что у наших спортсменов отобрали медали Олимпиады в Сочи.

Между тем российский актёр и певец Михаил Боярский, заядлый болельщик «Зенита» в беседе с NEWS.ru заявил, что недруги «проявили максимальную изобретательность, чтобы убрать сильных конкурентов», и судьба спортсменов и болельщиков «оказалась порушена».

Однако нашим хоккеистам повезло — им можно будет использовать цвета российского флага и слово «Россия» в своей форме, но вот о том, чтобы поднимать флаг на соревнованиях, даже и речи быть не может. А что наши чиновники, спросите вы? Им тоже назначен двухлетний бан, а РУСАДА должно выплатить WADA штраф в размере $1,27 млн в течение 90 дней в качестве компенсации расходов.

WADA хотела для нас дисквалификации на четыре года, но суд оказался милостив. Вот и четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в интервью NEWS.ru заявил, что «это для нас ещё лёгкое наказание, за такие допинговые дела нас имели право отстранить на четыре года и не допускать вообще до участия в Олимпийских играх».

Давайте откровенно, Россия условно победила в споре с WADA потому, что международная организация разочарована. Во-первых, тем, что суд не наказал нашу страну на четыре года, во-вторых, нас не отстранили насовсем, а это значит, что Россия по-прежнему будет участвовать в Олимпиадах. Что касается нейтрального флага — так мы это уже проходили на Олимпиадах 2016 и 2020 годов. Да, это обидно и больно для спортсменов и всей страны, отметила в разговоре с NEWS.ru трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, но Россия, к сожалению, привыкла к такой ситуации.

Наши спортсмены успевают побеждать даже в таких обстоятельствах, — отметила Роднина, а президент Федерации спортивной борьбы России, вице-президент Объединённого мира борьбы (UWW) Михаил Мамиашвили добавил в разговоре с NEWS.ru: «Будем с этим жить».

Точнее и не скажешь.

P. S.: Не секрет, что спонсорами российского спорта являются крупнейшие компании и банки страны, в том числе государственные, и из-за санкций WADA они от сотрудничества не откажутся.

В целом российские спортивные власти закладывались на такое решение, оно не стало неожиданностью. Потери могут быть только в случае отказа каких-то спонсоров от сотрудничества с нашими сборными по разным видам спорта. Но по факту и так спонсорами российского спорта являются крупнейшие российские компании и банки, в том числе государственные. И они от сотрудничества не откажутся — им это не позволят сделать федеральные власти, — сказал NEWS.ru экономист Семён Новопрудский.