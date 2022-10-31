«Не особо поняла»: экс-фигуристка оценила произвольную программу Трусовой Экс-фигуристка Леонова заявила, что не поняла произвольную программу Трусовой

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Произвольная программа Александры Трусовой на «Гран-при России», которую ей поставила новый тренер Светлана Соколовская, выглядела дергано, рассказала в беседе с "Газетой.Ru" экс-фигуристка Алена Леонова. Из-за большого количества ошибок Трусовой она так и не смогла понять ее, добавила эксперт. Леонова отметила, что образ, который хотела показать фигуристка, мог бы быть яснее при чистом исполнении.

Что касается произвольной программы, то из-за такого количества ошибок она смотрелась немного дергано, я не особо поняла саму программу. Возможно, при чистом исполнении мы увидим какой-то образ, который хотела показать Саша, — сказала экс-фигуристка.

При этом Леонова отметила, что короткая программа Трусовой ей понравилась. По ее словам, в ней фигуристка выглядела «хорошо».

30 октября Трусова заняла третье место на «Гран-при России» в Сочи. В произвольном прокате она допустила несколько ошибок в прыжковых элементах. Победу в соревновании одержала ученица Тутбердизе Аделия Петросян.

Обладательница серебряной медали зимних Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова ранее ушла от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не поняла этого решения спортсменки.