«Не нравится, но сделал»: ветеран «Спартака» о требовании отменить Fan ID Экс-футболист Кавазашвили: сейчас никто не будет отменять закон о Fan ID

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Анзор Кавазашвили

В настоящее время никто не будет отменять закон о Fan ID, потому что он принимался на самом высоком уровне, заявил NEWS.ru экс-вратарь сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. Он отметил, что не в восторге от этого решения, но оформил паспорт болельщика и ходит на стадион. Кавазашвили добавил, что, несмотря на недовольство, многие люди все равно идут на матчи РПЛ.

Много было разговоров, никто ничего не отменил. С какой стати будут отменять сейчас? Прежде чем принять такое сложное решение, этот вопрос обязательно обсуждался на самом высоком уровне. Если не было бы этого высокого решения, такого никто бы не решился принимать. Нравится — не нравится, мне тоже не нравится, но сделал. Я пошел сделал Fan ID на второй же день, зарегистрировал себя, членов своей семьи, и мы ходим на стадион, — сказал Кавазашвили.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что вопрос о введении Fan ID до сих пор остается сложным, однако его должны решить между собой РФС, клубы и болельщики. По его словам, сейчас ситуация усложняется из-за возросшей террористической опасности, поэтому на трибунах «может возникнуть все, что угодно». Милонов выразил надежду, что в этом вопросе будет найдено устраивающее абсолютно всех решение.