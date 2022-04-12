Не называвший имя Овечкина комментатор рассказал о реакции зрителей

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Российский спортивный менеджер Владимир Хрюнов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru объяснил причину остановки скандального поединка между россиянином Марком Петровским и кенийцем Коллинсом Ойялом. Функционер заявил, что остановка была вызвана тем, что африканец сдал положительный тест на гепатит и был предупреждён, что в случае появления крови встреча будет прекращена.

Российский спортивный менеджер Владимир Хрюнов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru объяснил причину остановки скандального поединка между россиянином Марком Петровским и кенийцем Коллинсом Ойялом. Функционер заявил, что остановка была вызвана тем,...