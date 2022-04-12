Не называвший имя Овечкина комментатор рассказал о реакции зрителей

Финский комментатор Теро Кайнулайнен рассказал, почему он решить игнорировать Александра Овечкина во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Бостоном» (4:2). Журналист в интервью Ilta-Sanomat объяснил, почему за время эфира он ни разу не произнёс фамилию хоккеиста и как на это отреагировала финская публика.
Слова — очень мощный и важный ресурс. Их можно использовать или не использовать. <...> Я решил попробовать не произносить фамилию Овечкина. Это решение было спонтанным, никто не знал о нём заранее. <...> Была обратная связь от зрителей. В основном положительные отзывы, но были и негативные, — сказал Кайнулайнен.
Во время матча Кайнулайнен вместо фамилии Овечкина использовал термины «знакомый мужчина», «капитан «Кэпиталс» и «седая борода».
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ после того, как забросил свою 767-ю шайбу. Это произошло в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс».