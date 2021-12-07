«Не надо было проводить Олимпиаду в Китае»: Познер о бойкоте США

Журналист Владимир Познер заявил, что решение США бойкотировать Олимпийские игры в Пекине является половинчатым. По мнению журналиста, учитывая внутреннюю политику Китая, не нужно было проводить Олимпийские игры в этой стране. Его слова приводит «Матч ТВ».

Важно, что все американские спортсмены едут на Олимпиаду. Решение властей США какое-то половинчатое, оно никакое. Я этого решения не совсем понял, — заявил Познер.

При этом он отметил, что поступки китайских властей воспринимаются слишком спокойно.

Что касается внутренней политики Китая, то, как они действуют с инакомыслием и так далее, то я вообще считаю, что не надо было проводить Олимпиаду в Китае. Не очень понимаю, почему такое, в общем мягкое отношение к Китаю в этом вопросе, — заключил он.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Официальные представители властей страны не станут посещать Игры, однако спортсменам не запрещается принимать в них участие.

В предыдущий раз США полностью бойкотировали Олимпиаду-1980 в Москве. Тогда страной руководил президент Джимми Картер.

Ранее сообщалось, что четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине властями США пойдёт на пользу другим странам. По его мнению, Америка — это «раковая опухоль Земли», от неё много крови и бед. Без американцев на Играх должно быть спокойнее.