https://static.news.ru/photo/787bc11c-6ca8-11ea-8b97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO

Япония рассмотрит вопрос о переносе сроков проведения Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса, сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Как пояснил Абэ, выступая в парламенте, Олимпиаду придётся перенести, если её проведение «в полном формате» будет невозможным из-за эпидемиологической обстановки в мире, передаёт «Киодо».

Мы должны в первую очередь думать о спортсменах, и не исключено, что придётся принять решение о переносе, — сказал политик.

Как писал NEWS.ru ранее, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отложил принятие решения по поводу проведения Игр 2020 года в Токио.