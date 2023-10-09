«Не хочу умирать за Украину»: как Кличко, Шевченко и Бубка живут при СВО Великие украинские спортсмены по-разному встраиваются в новую реальность

Фото: Иллюстрация/NEWS.ru/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назначил футболиста Андрея Шевченко своим советником. На днях боксер Владимир Кличко заявил, что не готов «умереть за страну». Многократный чемпион мира и рекордсмен в прыжках с шестом Сергей Бубка стал фигурантом расследования. Чем занимаются известные украинские спортсмены сейчас и как взаимодействуют с властью — в материале NEWS.ru.

Андрей Шевченко стал советником Зеленского

1 октября бывший футболист и тренер Андрей Шевченко опубликовал пост в социальной сети в связи со своим новым назначением.

«Президент Владимир Зеленский назначил меня своим внештатным советником по вопросам спорта. Учитывая свой опыт, я вижу себя полезным в процессе переговоров по организации международных спортивных мероприятий с участием Украины», — сказал Шевченко.

Ранее Шевченко также выступал против участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

Шевченко — бывший нападающий сборной Украины. За всю карьеру он играл за киевское «Динамо», «Милан» и лондонский «Челси». Он также является обладателем «Золотого мяча» 2004 года. В качестве главного тренера Шевченко работал в национальной сборной Украины и итальянском клубе «Дженоа».

Фото: Социальные сети Андрей Шевченко

Кличко «не готов умереть» за Украину

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко и брат мэра Киева недавно высказался крайне неоднозначно об Украине.

«Я не готов умереть за страну. Я готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть», — заявил спортсмен.

В интервью немецкому телеканалу ZDF Кличко рассказал, что сейчас он проживает в Германии и старается убедить местных политиков и бизнесменов, как важно продолжать помогать Украине финансами и вооружением.

Бубку уличили в сотрудничестве с ДНР и Россией

Легендарный легкоатлет Сергей Бубка попал под пристальное внимание журналистов. 10 июля украинское издание выпустило расследование, в котором сообщается, что компания олимпийского чемпиона в прыжках с шестом Сергея Бубки «Монблан» зарегистрирована в базе данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) России.

Согласно материалам издания, юридический адрес «Монблана» изначально базировался в Донецке, а в 2014-м его перерегистрировали в Волновахе. При этом компания, по данным СМИ, продолжала предоставлять услуги коммунальным структурам Донецкого региона до 2018 года. В 2023 году фирма появилась в ЕГРЮЛ РФ, утверждают украинские журналисты.

28 августа появилась информация о том, что Бубка заключил новые контракты с ДНР.

Сотрудничество Бубки с российскими компаниями вызвало огромную критику спортсмена на Украине. В частности, чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих заявила, что для украинских спортсменов Бубки не существует.

«Я горжусь им как спортсменом, он установил множество мировых рекордов. Но он не нравится мне как человек, потому что в начале боевых действий он не занял четкую позицию. Для нас, спортсменов, Бубки не существует», — сказала Магучих.

Сергей Бубка — один из самых выдающихся спортсменов Украины. Он является олимпийским чемпионом, 10-кратным чемпионом мира и 35-кратным рекордсменом мира. Бубка — первый человек на планете, преодолевший отметку шесть метров в прыжках с шестом.

Фото: Jasper Jacobs/Keystone Press Agency/Global Look Press Сергей Бубка

Украинские футболисты помогают армии

Украинские футболисты Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Сергей Ребров, Роман Яремчук, Виктор Коваленко, Виталий Миколенко и другие создали фонд помощи ВСУ и переводили деньги на их нужды.

Бывший нападающий сборной Украины Александр Алиев вступил в территориальную оборону Киева и неоднократно публиковал фотографии с оружием. Он родился в Хабаровске, выступал за московский «Локомотив», его родители по-прежнему живут в России. Алиев заявил, что будет служить в ВСУ до окончания боевых действий.

«Я не могу никуда уйти. Пока конфликт (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — NEWS.ru) продолжается, я буду служить», — сказал Алиев на YouTube-канале Ксении Больбот.

Милевский оказался в больнице

Друг Алиева, еще один экс-форвард сборной Украины, Артем Милевский недавно попал в больницу из-за проблем с алкоголем. Об этом рассказал его бывший партнер по киевскому «Динамо» Горан Попов. По его словам, Милевский начал пить каждый день из-за начала СВО.

«У нас есть общий друг, у которого Милевский бывает через день, и он рассказывал, что после начала СВО Артем пьет каждый день. Вот буквально каждый день, не переставая», — заявил Попов.

Он добавил, что Милевский набрал около 30 килограммов за последние полтора года.

Фото: ФК «Динамо» Киев Артем Милевский

Усик и Ломаченко вступали в тероборону, но позже покинули Украину

Чемпионы мира по боксу Василий Ломаченко и Александр Усик в первые дни после начала СВО вступили в ряды территориальной обороны. Ломаченко присоединился к батальону, который расположен в родном городе спортсмена — Белгороде-Днестровском. Усик попал в батальон города Киева, где он проживает после переезда из Крыма в 2012 году.

Однако оба боксера вскоре покинули ряды теробороны и уехали с Украины. В августе 2022 года Усик победил Энтони Джошуа раздельным решением судей в Джидде. В октябре того же года Ломаченко выиграл у Джамейна Ортиса, а в мае 2023-го проиграл американскому чемпиону мира Девину Хейни.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине в интервью британскому журналисту с YouTube-канала The Overlap Усик рассказал, как он поддерживает военнослужащих, которые заняты в боевых действиях на Украине.

«Я много общаюсь с ребятами, которые сейчас на „передке“ воюют. Я записываю слова поддержки им. Они передают мне какие-то подарки, также записывают видео. Несмотря на то, что они находятся в эпицентре страшного боя, они шутят, они присылают мне какие-то забавные видео, что они исполняют, ржут. Они так себя отвлекают», — рассказывал Усик.

Ломаченко не высказывался негативно об СВО, за что его критиковали украинцы.

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