«Не хочу оправдываться»: сын Кости Цзю высказался о первом поражении Тим Цзю заявил, что готов к реваншу с американцем Фундорой

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Тим Цзю

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю Тим Цзю после первого поражения в карьере заявил, что не хочет оправдываться и готов к бою с любым соперником, в том числе и к реваншу, передает The Guardian. Он также подчеркнул, что его соперник — американец Себастьян Фундора — теперь по праву может считаться новым королем дивизиона.

Это бокс, часть спорта, такое случается. Я все равно бился ярко и отдал всего себя. Не хочу оправдываться — готов встретиться с любым соперником, когда угодно, — сказал он.

До поединка с американцем Тим Цзю, выступающий под австралийским флагом, выиграл все 24 поединка, причем 17 из них были завершены нокаутом. Бой с Фундорой состоялся в ночь на 31 марта, соперники отстояли на ринге все 12 раундов. В итоге победитель был определен раздельным решением судей. На счету Фундоры 21 победа, 1 поражение и 1 ничья. Также известно. что соперником боксера должен был стать американец Кит Турман, но бой был отменен из-за травмы — он повредил бицепс.

Ранее сообщалось, что из-за поражения Тим Цзю лишился титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе, это была вторая защита пояса. Кроме того, он временно лишился возможности завоевать титул Всемирного боксерского совета (WBC).