«Не готовы миритьcя c хамcтвом»: почему Губерниева не отстраняют от эфиров

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Дмитрий Губерниев

На этой неделе четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что комментатора Дмитрия Губерниева нужно отстранить от эфиров. Это вызвало резонанс в медиа, сам Губерниев ответил, но дискуссия продолжилась. За что критикуют популярного телеведущего и почему его не отстраняют от эфиров — в материале NEWS.ru.

На сторону Губерниева встал тренер сборной России

В защиту комментатора выступил тренер сборной России Юрий Каминский. Специалист в комментарии корреспонденту NEWS.ru заявил, что все вышеперечисленные могут решить возникшие конфликты между собой без привлечения прессы.

«Вы хотите жареного, желтизны. Я уверен, что Елена Вяльбе, Александр Тихонов и Дмитрий Губерниев могут спокойно решить все вопросы между собой. Вы, журналисты, наверняка сами раздули слова Тихонова, Вяльбе и сделали из этого скандальчик. Я отношусь к Губерниеву как профессионалу со всеми его преимуществами и недостатками», — сказал Каминский.

Телекритик раскрыл секрет успеха Губерниева

Телекритик и журналист Александр Горбунов в разговоре с NEWS.ru также высказался в защиту Губерниева. По его словам, известный комментатор обладает харизмой, которая позволяет ему успешно рассказывать про соревнования и привлекать телезрителей.

«Он готовится к каждому эфиру, не просто залетает в эфир и начинает вещать. Подготовка видна. Он всегда искреннее поддерживает наших спортсменов в любом виде спорта, который бы ни комментировал. Благодаря ему стал популярным биатлон. Как бы ни относиться к Губерниеву, нравится или не нравится, он прилагал много усилий, чтобы этот вид спорта стал у нас популярен. Сейчас все больше людей интересуются биатлоном, смотрят соревнования, в этом его огромная заслуга», — прокомментировал Горбунов работу Губерниева.

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Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Дмитрий Губерниев

Канделаки встала на защиту Губерниева

Всякий раз, когда в прессе поднималась критика Дмитрия Губерниева, комментатора защищала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделакиа. В частности, она отреагировала на открытое письмо ветеранов биатлона с просьбой отстранить Губерниева от эфиров.



«Под таким открытым письмом к Губерниеву подписалось шесть заслуженных человек от мира советского и российского спорта. Я убеждена, что каждый из них мог бы лично позвонить Диме и обсудить любые претензии, но... Седьмым подписантом стал друг российского биатлона Александр Иванович Тихонов. Напомню, что крестовых походов было аж 24 штуки. Поэтому ждем от Александра Ивановича еще писем двадцать», — ответила она на коллективное письмо ветеранов в своем Telegram.

«Губерниев регулярно выступает с оскорблениями в адрес СБР»

Летом 2023 года «Спорт-Экспресс» сообщал о том, что Союз биатлонистов России направил открытое письмо генеральному продюсеру ООО «Национальный спортивный канал» Александру Тащину за подписью президента СБР Виктора Майгурова. В документе говорилось о том, что Дмитрий Губерниев регулярно выступает с оскорблениями в адрес СБР, нанося организации репутационный ущерб. Подобных писем за последние годы было несколько.

«Cотрудник Вашего телеканала, телекомментатор Дмитрий Губерниев, иcпользуя личные cоциальные cети, телевизионные программы канала „Матч ТВ“ и cайт канала „Матч ТВ“, регулярно выcтупает c оcкорблениями в адреc как вcего Cоюза биатлониcтов Роccии, так и руководcтва CБР, чем наноcит прямой репутационный ущерб нашему cотрудничеcтву. Мы вcегда были открыты к конcтруктивному диалогу, но не готовы миритьcя c огульным хамcтвом», — говорится в письме Майгурова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Виктор Майгуров

Четырехкратный олимпийский чемпион разозлился на Губерниева

С призывом отстранить Дмитрия от эфиров выступал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Губерниев критиковал руководителей федераций Виктора Майгурова и Елену Вяльбе, и экс-биатлонисту не нравилось в том числе и это. По словам Тихонова, критика Губерниева неуместна и неадекватна.

«Когда-то Дима Губерниев был скромным, уважительным молодым человеком, освещал биатлон, рассказывал о гонках и спортсменах, не забывал и ветеранов прошлого. Но в какой-то момент слава закружила ему голову — и он решил, что может учить биатлонистов бегать и стрелять, тренеров — тренировать, а функционеров — руководить биатлоном», — говорил Тихонов в комментарии NEWS.ru.

30 января Тихонов заявил, что российские тренеры по биатлону ждут ухода спортивного комментатора Дмитрия Губерниева из телевизионного эфира. Он высказал мнение, что рейтинги трансляций соревнований, которые комментирует Губерниев, значительно ниже рейтингов других спортивных телепередач.

«Вы в курсе, как падает биатлон с Дмитрием Губерниевым? Я был в Красноярске в Академии биатлона, открыл соревнования. И все тренеры подошли с вопросом: „Ну когда его уже уберут?“ Кто такой Губерниев по сравнению со мной?» — рассказал Тихонов.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Александр Тихонов

Губерниев получал плевок в лицо за критику тренеров

Губерниев иногда выступает с критикой в адрес СБР, федерации лыжных гонок России, тренеров сборных. Так, в сезоне-2013/14 у Вольганга Пихлера, тренера женской сборной страны, заканчивался контракт. Губерниев тогда сказал прямо в эфире фразу «Чемодан — вокзал — Рупольдинг», оставшись недовольным результатами команды. Пихлер к критике отнесся спокойно, а его помощник Павел Ростовцев плюнул комментатору в лицо прямо в аэропорту.

Сам комментатор тогда сказал про случившееся следующее:

«Все было доказано работой. Всем известно, что сотворила наша женская сборная в последние три года. Результаты налицо. Я испытываю чувство неловкости и брезгливости. Мне стыдно, до чего могут докатиться бывшие чемпионы мира по биатлону. Мужчины так себя не ведут. Павел, мне вас бесконечно жаль», — заметил Губерниев.

Губерниев критиковал заявления биатлонисток

Деятельность Дмитрия Губерниева не ограничивается критикой чиновников и специалистов. Он внимательно следит за разными ситуациями, связанными с биатлоном и лыжными гонками, и высказывает свое мнение.

В декабре российские спортсменки Анастасия Гореева, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова и Алина Кудисова опубликовали видео, в котором показали условия проживания в уфимской гостинице. Биатлонистки, приехавшие в Башкирию для участия во втором этапе Кубка содружества по биатлону, обратили внимание на грязь и пыль в номерах, которую не убрали после ремонта, а также на некоторые другие недостатки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Губерниев

«Мы очень рады, что в Уфе делают ремонт, — но почему в сроки соревнований, о которых все знали заранее? Почему спортсменов вообще сюда заселяют, если такая ситуация?» — написали спортсменки в совместном Telegram-канале.

Дмитрий Губерниев отреагировал на ситуацию, рассказав, что разобрался в ней. По его словам, на стадионе в Уфе идет реконструкция, но есть выбор: жить на стадионе или в городе, откуда нужно ехать до арены. Комментатор также отметил, что у спортсменов есть и был выбор: Уфа делает все возможное для развития биатлона.

«Собственно, тут выбор такой: либо ты живешь на стадионе, зная, что там есть определённые недостатки, которые, кстати, сразу же устранили, — либо нужно жить в городе и добираться на трассу транспортом. Там все недалеко. Поэтому я не знаю, погорячилась Гербулова или нет в данной ситуации, но выбор у спортсменов есть и был», — сказал Губерниев в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Губерниева ценят власти

Губерниев также пользуется поддержкой на самом верху. Помимо трех премий «ТЭФИ» он имеет государственные награды (орден «За заслуги перед Отечеством», орден Александра Невского и орден Дружбы), в прошлом году получил звание заслуженного журналиста России и регулярно принимает участие в новогодних мероприятиях.

В марте 2022 года после начала СВО он вместе с Марией Ситтель провел концерт, приуроченный к годовщине воссоединения Крыма с Россией под названием «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!», а в январе 2024 года вошел в список доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента России.

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