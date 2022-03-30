«Не государство им платит»: Журова высказалась о заработках футболистов

Российским футболистам и хоккеистам платит не государство, а они получают деньги в клубах, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова. Так она прокомментировала инициативу министра спорта РФ Олега Матыцина о введении потолка зарплат для спортсменов в командных состязаниях. По словам депутата, представители этих видов спорта часто имеют зарплату, которая непонятна общественности и болельщикам.

Тут есть такой момент. Всё равно не государство им платит. То, что они получают от государства, например члены сборной по футболу или по хоккею, они получают точно так же, как и спортсмены из других команд. Зарплата члена сборной не отличается. Только отличается в том, что, например, у лыжников или у биатлонистов, не у многих спортсменов есть спонсоры, которые платят дополнительно. У футболистов и хоккеистов есть клубы, которые им платят, помимо того, что они ещё являются членами сборной. Поэтому Олег Васильевич (Матыцин. — NEWS.ru) именно это имел в виду. Не государство ограничивает ту зарплату, которая есть, — рассказала Журова.

Депутат отметила, что для футболистов и хоккеистов, которые получают зарплату, являясь членами национальной команды, «это просто не деньги». По её мнению, они «улыбаются», когда приходит эта сумма, а для других спортсменов это единственное средство для существования.

Ранее чемпион мира по хоккею Александр Кожевников в разговоре с NEWS.ru поддержал введение потолка зарплат для спортсменов в командных видах. В качестве положительного примера он привёл Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). По мнению экс-хоккеиста, после введения в лиге потолка зарплат выросла конкуренция. При этом Кожевников отметил, что вопрос о размере заплат игроков должны решать спортивные организации и клубы.