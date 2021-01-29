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Не дожали «Баварию»: фото поражения ЦСКА от мюнхенского клуба

13:16, 30 января 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ЦСКА уступил на своей площадке немецкой «Баварии» в матче регулярного чемпионата по баскетболу Евролиги со счётом 66:69 (27:25, 12:15, 21:10, 6:19). Это уже третье поражение подряд для «армейцев» на домашней арене.

По словам тренера и игроков ЦСКА, соперник оказался более везуч, поскольку игра была почти равной. Каких-то особенных преимуществ у мюнхенцев не было, разве что защита сыграла чуть лучше. Сказался фактор усталости, считают в команде, но проиграли сильному сопернику.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эдгард и Аскольд Запашные

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Соловьев (слева)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Димитрис Итудис

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Андреа Тринкьери

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Димитрис Итудис

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Димитрис Итудис

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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