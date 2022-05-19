Назвавшего темнокожую волейболистку обезьяной тренера дисквалифицировали Главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков будет отстранён на два года

Фото vc.loko/vk.com

Гренер женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрей Воронков, назвавший кубинскую волейболистку «Уралочки» обезьяной, дисквалифицирован на два года. Такое решение приняла дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Об этом сообщается на сайте организации.

Дисциплинарная комиссия посчитала целесообразным применить к Воронкову санкцию в виде спортивной дисквалификации сроком до 2 лет. В связи с широким общественным резонансом вопрос о конкретном сроке и условиях дисквалификации вынести на ближайшее заседание Исполкома ВФВ, — говорится в заявлении комиссии.

Встреча «Уралочки» и «Локомотива» состоялась 12 мая. В концовке третьей партии главный тренер «Локо» Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток с вопросом: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Фраза попала в прямой эфир. Она относилась к кубинской волейболистки «Уралочки» Айламе Монтальво.

Спортсменка заявила, что не держит зла на тренера «Локомотива», но позже стало известно, что она решила покинуть «Уралочку».