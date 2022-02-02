Названы заработки российских фигуристок в текущем сезоне

В качестве призовых на международных соревнованиях нынешнего сезона российские фигуристы в общей сумме заработали около $635 тысяч. Наибольший доход участие в стартах принесло Камиле Валиевой, сообщает Metaratings.ru.

Издание уточняет , что 15-летняя ученица Этери Тутберидзе заработала $61,3 тысячи. Это самый большой гонорар для представителя фигурного катания в мире в нынешнем сезоне. Второй по успешности оказалась ещё одна воспитанница Тутберидзе — Анна Щербакова. За счёт стартов она заработала $52 тысячи.

Самая успешная российская спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов заработали по $35,7 тысяч, а танцоры Виктория Синицына и Никита Кацалапов — по $33,7 тысяч.

Ранее российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова провели тренировку в Пекине на олимпийском льду Столичного дворца спорта. Ни одна из спортсменок не смогла показать чистый прокат.