Названы заработки российских фигуристок в текущем сезоне

Названы заработки российских фигуристок в текущем сезонеСтала известна сумма гонораров Валиевой и Щербаковой в нынешнем сезоне
В качестве призовых на международных соревнованиях нынешнего сезона российские фигуристы в общей сумме заработали около $635 тысяч. Наибольший доход участие в стартах принесло Камиле Валиевой, сообщает Metaratings.ru.
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Самая успешная российская спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов заработали по $35,7 тысяч, а танцоры Виктория Синицына и Никита Кацалапов — по $33,7 тысяч.
Ранее российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова провели тренировку в Пекине на олимпийском льду Столичного дворца спорта. Ни одна из спортсменок не смогла показать чистый прокат.