Названы тяжелые травмы, которые мог получить прыгун в длину Чермошанский Хирург Умнов: травмы Чермошанского могут привести к завершению карьеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артем Чермошанский

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в разговоре с NEWS.ru предположил, что полученные российским прыгуном в длину Артемом Чермошанским травмы могут привести к завершению карьеры. Эксперт не исключил, что у спортсмена произошли разрыв связок коленного сустава, перелом коленной чашечки, а также перелом диастаз большеберцовой кости.

Я могу предположить, что у Чермошанского произошел разрыв связок коленного сустава (кресты и большеберцовая коллатеральная), а также перелом коленной чашечки. Но я не исключаю также и перелом диастаз большеберцовой кости. Травма очень тяжелая. Даже после оперативного лечения и длительной реабилитации (минимум год), есть шанс рецидива, а также то, что спортсмен не сможет вернуться в большой спорт, — считает Умнов.

Супруга спортсмена Елизавета Чермошанская сообщила в своем Telegram-канале, что атлету удалось избежать перелома. По ее словам, мужу вправили вывих, но есть большой вопрос по связкам. Она подчеркнула, что Чермошанского теперь ждет очень длительное восстановление.

Чермошанский победил на проходившем 8 июля в Чебоксарах Кубке России с результатом 8,03 м. Тяжелую травму он получил при приземлении во время последней попытки.

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