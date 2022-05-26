Названная обезьяной волейболистка отреагировала на отсутствие извинений Кубинская волейболистка Монталво заявила, что её не удивило отсутствие извинений после слов об «обезьяне»

Аилама Монталво / Фото Михаил Голенков/РИА Новости

Кубинская волейболистка Аилама Монталво заявила, что её не удивило отсутствие извинений тренера Андрея Воронкова, сообщает «Р-спорт». Ранее наставник калининградского «Локомотива» назвал волейболистку обезьяной и не принёс извинений перед спортсменкой. При этом она выразила желание когда-нибудь вернуться в Россию и продолжить карьеру в стране.

Я совсем не удивлена этому, — заявила волейболистка, отвечая на вопрос об отсутствии извинений.

Встреча «Уралочки» и «Локомотива» состоялась 12 мая. В концовке третьей партии главный тренер «Локо» Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток с вопросом: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Фраза попала в прямой эфир. Спортсменка заявила, что не держит зла на тренера «Локомотива», а инцидент лишь подчёркивает отсутствие профессиональной этики у тренера, однако позже стало известно, что она решила покинуть «Уралочку».

Ранее Воронков был дисквалифицирован на два года. Такое решение приняла дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).