Кубинская волейболистка Аилама Монталво заявила, что её не удивило отсутствие извинений тренера Андрея Воронкова, сообщает «Р-спорт». Ранее наставник калининградского «Локомотива» назвал волейболистку обезьяной и не принёс извинений перед спортсменкой. При этом она выразила желание когда-нибудь вернуться в Россию и продолжить карьеру в стране.
Я совсем не удивлена этому, — заявила волейболистка, отвечая на вопрос об отсутствии извинений.
Встреча «Уралочки» и «Локомотива» состоялась 12 мая. В концовке третьей партии главный тренер «Локо» Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток с вопросом: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Фраза попала в прямой эфир. Спортсменка заявила, что не держит зла на тренера «Локомотива», а инцидент лишь подчёркивает отсутствие профессиональной этики у тренера, однако позже стало известно, что она решила покинуть «Уралочку».
Ранее Воронков был дисквалифицирован на два года. Такое решение приняла дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).