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На Воробьёвых горах в Москве начался монтаж основания новых трамплинов для прыжков на лыжах. После того как его строительство завершится, здесь будут проходить всероссийские и международные соревнования.

Спортсмены смогут опробовать новый объект уже в 2020 году. Он займёт место старого, возведённого ещё в середине прошлого века. Однако с тех пор требования к сооружениям подобного рода существенно ужесточились,...