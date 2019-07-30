Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков назвал сумму взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год. Она составит более $1 млн.
Бюджет WADA до 2021 года будет увеличиваться ежегодно на 8%. Таким образом, размер российского взноса в WADA в 2020 году увеличится на $75 739,76 и составит $1 022 486,76, — цитирует Хрычикова ТАСС.
Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) считают, что 43 спортсмена из России употребляли запрещённые препараты. Данные основаны на результатах работы московской лаборатории.
Ранее News.ru сообщал, что олимпийский чемпион 2004 года по академической гребле Сергей Федоровцев дисквалифицирован на четыре года за допинг. Как сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА), перед Играми в Рио появилась информация о том, что в пробе россиянина, взятой 17 мая 2016-го, обнаружено запрещённое вещество — триметазидин.