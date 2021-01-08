Названа сумма призовых россиянина Большунова по итогам «Тур де Ски»

https://static.news.ru/photo/22d870a4-53e1-11eb-a3f1-fa163e074e61_660.jpg Александр Большунов Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский лыжник Александр Большунов по итогам престижной многодневки «Тур де Ски» заработал €92 400.

Об этом сообщает Ilta-Sanomat. Общая сумма призовых соревнования составила €621 тысячу. Большая часть из этих средств досталась победителям общего зачёта: россиянину Александру Большунову и американке Джессике Диггинс. Спортсменка из США заработала €81 300.

Как писал NEWS.ru, российский лыжник Александр Большунов выиграл общий зачёт многодневной гонки «Тур де Ски».

«Тур де Ски» завершился в воскресенье гонкой с общего старта свободным стилем в Валь-ди-Фьемме (Италия). При этом в нынешнем сезоне 24-летний россиянин одержал пять побед и трижды оказывался на подиуме в рамках многодневки. В результате Большунов стал победителем «Тур де Ски» с общим временем 3 часа 32 минуты 32,3 секунды.

2 января Большунов победил в забеге с общего старта на 15 километров классическим стилем, а 1 января спортсмен стал вторым в спринте, принеся России первую медаль на «Тур де Ски». Первым к финишу тогда пришёл итальянец Федерико Пеллегрино.