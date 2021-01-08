Названа сумма призовых россиянина Большунова по итогам «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов по итогам престижной многодневки «Тур де Ски» заработал €92 400.
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Как писал NEWS.ru, российский лыжник Александр Большунов выиграл общий зачёт многодневной гонки «Тур де Ски».
«Тур де Ски» завершился в воскресенье гонкой с общего старта свободным стилем в Валь-ди-Фьемме (Италия). При этом в нынешнем сезоне 24-летний россиянин одержал пять побед и трижды оказывался на подиуме в рамках многодневки. В результате Большунов стал победителем «Тур де Ски» с общим временем 3 часа 32 минуты 32,3 секунды.
2 января Большунов победил в забеге с общего старта на 15 километров классическим стилем, а 1 января спортсмен стал вторым в спринте, принеся России первую медаль на «Тур де Ски». Первым к финишу тогда пришёл итальянец Федерико Пеллегрино.