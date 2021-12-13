Названа страна, где может пройти следующий матч за шахматную корону

Пока лишь Испания подала заявку в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) для проведения следующего матча за звание чемпиона мира по шахматам, заявил президент организации Аркадий Дворкович. По его словам, у других государств есть всего 10 дней на то, чтобы предложить свою кандидатуру, пишет «Газета.Ru».

Пока у нас есть единственная официальная заявка — от Испании. Если других заявок не поступит, то думаю, что будет выбрана именно эта страна. Хотя есть информация, что некоторые страны тоже задумались о подаче заявок. Но осталось всего 10 дней до Совета ФИДЕ, на котором будет принято это решение. Посмотрим, — подчеркнул Дворкович.

Предыдущая встреча за звание чемпиона мира по шахматам прошла в Дубае. По итогам 11 партий норвежец Магнус Карлсен досрочно обыграл россиянина Яна Непомнящего и в четвёртый раз защитил титул чемпиона мира. В последнем поединке на 23-м ходу Непомнящий допустил серьёзную ошибку, а после 50-го сдался.

Изначально спортсмены должны были сыграть 14 партий.

Видео реакции Карлсена на ошибку Непомнящего в девятой партии матча за шахматную корону стало популярным в Сети. Ролик, опубликованный на YouTube-канале Chesscom India, набрал более 280 тысяч просмотров за 17 часов.