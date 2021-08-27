Названа причина смерти вратаря футбольной команды в Калининграде

Смерть голкипера ФК «Красная Звезда» (Советск) Александра Шишмарева не связана с черепно-мозговой травмой. У спортсмена во время тренировочного матча против молодёжной команды «Балтика» запал язык и он задохнулся, сообщает «Спорт-Экспресс».

По предварительным данным, у него запал язык, он задохнулся. Это точно не была черепно-мозговая травма. Скорая помощь прибыла к полю в течение 15–25 минут после вызова, — рассказал газете глава Калининградской Федерации футбола Александр Гвардис.

Спортсмен умер 28 августа, он получил травму после того, как столкнулся с игроком «Балтики». Прибывшая на место бригада скорой час пыталась реанимировать футболиста, но спасти его не удалось. Калининградская областная федерация футбола заявила, что совместно с членами любительских команд возьмёт на себя расходы по организации похорон вратаря.

Ранее сообщалось, что голкипер команды «Красная Звезда» из Советска Александр Шишмарев скончался во время матча любительских команд против «Балтики-М» в Калининграде.